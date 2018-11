Finse aanvaller Hostikka op proef bij Go Ahead Eagles

Hostikka is een 21-jarige jeugdinternational van Finland. Hij groeide op bij Pallokerho Keski-Uusimaa, dat uitkomt op het derde niveau in Finland. Bij Lahti speelde de voetballer, geboren in Järvenpää, tachtig wedstrijden in de Finse eredivisie en scoorde elf keer. Zijn contract in Lahti loopt eind december af. Go Ahead Eagles kan de aanvaller dus transfervrij oppikken in zijn geboorteland.