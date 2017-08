Fitte Orhan Džepar weer helemaal terug bij Go Ahead Eagles

Promimenten: ‘Vlemmings perfecte man voor titelkandidaat GA Eagles’

12:05 Go Ahead Eagles moet een gooi kunnen doen naar de titel in de Jupiler League. De drie Nederlandse voetbalconnaisseurs Alfons Arts, Kenneth Perez en Gertjan Verbeek zijn opvallend eensgezind over de Deventer kansen in de aanloop naar de seizoensouverture van morgen tegen MVV. Maar dat vakman Leon Vlemmings de komende negen maanden een hels karwei wacht in de Adelaarshorst staat ook vast.