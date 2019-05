Fitte selectie GA Eagles, Stegeman vol vertrouwen naar Den Bosch

VOORBESCHOUWINGGo Ahead Eagles heeft de strijdbijl opgegraven en zoekt woensdagavond (aftrap 18.30 uur) de aanval in Den Bosch. Het is volgens trainer John Stegeman de enige weg naar succes en daarmee een plek in de finale van de play-offs.

Go Ahead moet op de artificiële grasmat in stadion De Vliert winnen na het toch wat teleurstellende 2-2 gelijkspel van zondag in eigen stadion. De Deventer formatie speelde een prima wedstrijd, was ook sterker dan FC Den Bosch, maar miste tal van opgelegde kansen om de winst binnen te slepen. En dus is het toegangsbewijs naar de eindstrijd tegen de winnaar van het treffen Excelsior-RKC Waalwijk verder uit zicht geraakt. Scoren in Den Bosch is het enige wat telt, realiseerde Stegeman zich een dag voor de wedstrijd maar al te goed. ,,De ploeg was teleurgesteld over het resultaat zondag. Maar aan de andere kant hebben we gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld. We kregen complimenten van alles en iedereen, ook van de landelijke media als Fox Sports en NOS. Als we zo voetballen krijgen we ook morgen weer onze kansen, alleen moeten we wel gaan scoren.’’

Quote Het hoort bij ons spel. Ik wil dicht bij mezelf blijven. Ook in Den Bosch ga ik daarom geen concessies doen. We zoeken de aanval, volle bak John Stegeman, Trainer GA Eagles

Iets wat zondag weliswaar twee keer lukte, gezien het aantal kansen wat GA Eagles bij elkaar wist te voetballen veel te weinig. Waar Paco van Moorsel een penalty miste en de rebound voor het lege doel over schoot, waren het ook de lat, twee ballen van de doellijn en die vermaledijde keeper Wouter van der Steen die Deventer succes in de weg stonden. GA Eagles loste 31 schoten, waarvan 14 op doel. Imponerende cijfers, erkende Stegeman, al keek hij er niet van op. ,,Dat hebben we dit seizoen al vaker voor elkaar gekregen. De wedstrijden tegen NEC en Almere City waren bijvoorbeeld ook van hoog niveau. Wij hebben bijna altijd veel de bal.’’

Na Jong Ajax (61%) was GA Eagles (57%) afgelopen jaargang de ploeg met het meeste balbezit in de eerste divisie. ,,Het hoort bij ons spel. Ik wil dicht bij mezelf blijven. Ook in Den Bosch ga ik daarom geen concessies doen. We zoeken de aanval, volle bak.’’

Fitte selectie

Stegeman gaat er vanuit dat zijn selectie volledig fit is. De voetklachten weerhouden Richard van der Venne niet van een terugkeer op de artificiële grasmat waar hij begin mei weer last kreeg. Ook Jeroen Veldmate is voldoende hersteld van de verkrampte benen om tegen Den Bosch in actie te komen.

Stegeman stuurt dan ook zijn vaste basiskern de Vliert in, die al sinds de uitbeurt op 3 mei in Den Bosch op papier staat. Dus met Van Moorsel hangend op de linkerflank, een rol die hij zondag aanvallend meer dan naar behoren invulde. Op de rechterflank moet Jaroslav Navrátil zijn goede vorm bekronen en Go Ahead bij de hand nemen op weg naar de finale. ,,Dat is ons doel’’, aldus Stegeman, die dan op zaterdag weer in actie hoopt te komen met Go Ahead. ,,Het zou mooi zijn en ik heb alle vertrouwen in mijn ploeg. Het hele seizoen al. Het spel, de ontwikkeling, hoe ze om gaan met tegenslag. Het is een hecht team wat heel goed kan voetballen. Ik ben trots op deze ploeg.’’

475 Deventer fans

Het duel in Den Bosch staat woensdagavond onder leiding van arbiter Martin van den Kerkhof. GA Eagles weet zich gesteund door 475 meereizende fans.