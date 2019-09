Fitte selectie voor GA Eagles, rentree Veldmate lonkt

Veldmate speelde dit seizoen nog geen minuut voor GA Eagles. De 30-jarige routinier wordt al sinds vorig seizoen geteisterd door een achillespeesblessure, die tijdens de voorbereiding verergerde. Veldmate kreeg last van beide achillespezen en onderging in Arnhem een speciale behandeling. Na ruim twee maanden afwezigheid is Veldmate weer volledig fit.

Woensdag op de training stond hij in de basisformatie van GA Eagles naast Sam Beukema in het hart van de verdediging. Dat ging ten koste van Julius Bliek. Veldmate sprak na de oefensessie ook apart met de centrale middenvelders Mael Corboz en Elmo Lieftink en is op het oog klaar voor een rentree. Als Veldmate geen fysieke reactie meer krijgt staat hij aan de aftrap in stadion De Goffert.