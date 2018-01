Flankspeler Nemane van Manchester City naar GA Eagles

Nemane heeft Franse ouders, maar groeide op in het Engelse Blackley onder de rook van Manchester. Hij kwam in 2012 binnen bij City, de koploper in de Engelse Premier League. Tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het nog niet voor de flankspeler. De afgelopen maanden werd hij verhuurd aan het vermaarde Rangers FC. Hij speelde verspreid over vier duels 38 minuten in de Schotse Premier League.