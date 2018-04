Fortuna berooft Go Ahead van het laatste restje hoop

Het seizoen is goed en wel voorbij voor Go Ahead Eagles. De Deventer ploeg verloor vrijdagavond in de Adelaarshorst met 0-1 van Fortuna Sittard. Daarmee ontnam de koploper van de Jupiler League Go Ahead het laatste restje hoop op deelname aan de nacompetitie.

Even was er nog geloof de laatste weken, door een reeks van vijf ongeslagen duels en een goede start in de vierde periode. Maar na het verlies van maandag tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht (1-0) en de nieuwe nederlaag tegen Fortuna Sittard, kunnen alle ambities van Go Ahead de ijskast in tot na de zomer. Al vier duels voor het einde van de competitie is het rampzalige seizoen voor de Deventer ploeg ten einde.

Sfeer opperbest

Toch was de sfeer vrijdag aanvankelijk nog opperbest in de goedgevulde Adelaarshorst. Maar tegen het einde van de wedstrijd waren alleen de euforisch gestemde Limburgse supporters, in het bomvolle uitvak, nog te horen.

De meegereisde fans van Fortuna konden uitbundig feestvieren, want promotie naar de eredivisie is nu wel erg dichtbij voor de Limburgers. Een vroeg doelpunt van Perr Schuurs was voldoende voor de winst voor Fortuna. De captain, na de zomer Ajacied, kopte na een kwartier raak uit een hoekschop: 0-1.

Gevaarlijker

Go Ahead voetbalde in fases nog aardig mee, maar de Limburgers waren de hele wedstrijd gevaarlijker. Zo liet Lisandro Semedo nog binnen het halfuur twee kansen op de 0-2 onbenut en tikte doelman Sonny Stevens ternauwernood de bal uit de verre hoek na een schot van spits Finn Stokkers.

Het bleef bij 0-1 en de Deventer ploeg kreeg op slag van rust dé kans om op gelijke hoogte te komen. Na een voorzet van Nemane controleerde Bruna Andrade de bal goed, waarna de Braziliaanse aanvaller zijn schot gekeerd zag worden door Fortuna-doelman Aykut Özer.

Kopbal

Na een uur kreeg Go Ahead nog een aardige mogelijkheid op de 1-1, maar de kopbal van Jeff Stands belandde op de bovenkant van de lat. Hoewel Fortuna zich niet bovenmatig inspande, was de koploper wel de betere. Een kwartier voor tijd had Semedo, met zijn derde grote kans van de wedstrijd, de winnende treffer op zijn schoen. Maar verdediger Robin Buwalda voorkwam groter leed voor Go Ahead door de bal vlak voor de doellijn weg te rossen.

Go Ahead leek in de slotminuut alsnog langszij te komen, maar Sam Hendriks zag zijn treffer geannuleerd worden wegens hands. En dus droop de Deventer ploeg gedesillusioneerd af, in de wetenschap dat er niets meer is om voor te spelen in de slotweken van het seizoen.

Go Ahead Eagles – Fortuna Sittard 0-1 (0-1). 15. Perr Schuurs 0-1.

Scheidsrechter: Lindhout.

Toeschouwers: 7.563.

Gele kaart: Andrade (Go Ahead Eagles); Kojic (Fortuna Sittard).