Meerdere reflexen en reddingen, een gestopte strafschop, maar in de absolute slotfase met lege handen achterblijven. Keeper Sonny Stevens was niet te benijden vrijdagavond na de pijnlijke 2-1 nederlaag van Go Ahead Eagles bij Fortuna Sittard.

Stevens is dit seizoen tot dusver sowieso de ‘grote meneer’ bij GA Eagles. Helmond, Emmen, Doetinchem, Amsterdam en Alkmaar werden al tot wanhoop gedreven door de keeper, die al flink wat punten heeft binnengehengeld voor Go Ahead. Op een onvoldoende was Stevens dit seizoen nog niet te betrappen en de zeven van vrijdag in Sittard was misschien nog wel wat aan de lage kant.

Lichtpuntjes

Brem Soumaoro liet zich tegen Fortuna als centrale verdediger en vervanger van aanvoerder Xandro Schenk nadrukkelijk gelden en was ook na rust een lichtpuntje in de Deventer duisternis. Joey Groenbast herstelde zich in Limburg van de voorgaande weken, waarin hij als rechtsback ondermaats presteerde. Tegen Fortuna gaf Groenbast met een fraaie pass de assist op de scorende Sam Hendriks en stond ook verdedigend zijn mannetje.

Waar Sjoerd Overgoor het elftal amechtig bij elkaar poogde te houden en Hendriks zijn twaalfde van het seizoen aantekende, was het met name na rust weer onvoldoende wat de voetballers in Eagles-blauw op het veld brachten. Het spel in de eerste helft biedt aanknopingspunten, maar die moeten wel heel snel worden gevonden in Deventer om het seizoen nog van enige glans te voorzien.

Cijfers GA Eagles:

Stevens 7

Groenbast 6,5

Ketting 5

Soumaoro 6,5

Corbin-Ong 4,5



Suk 5

Overgoor 6 (86. Maneschijn -)

Beltrame 5 (72. Werkhoven -)

Langedijk 5