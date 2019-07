Fraaie aanvallen overstemmen bij Maatman de boosheid om defensieve flaters

Kick Maatman nam dinsdagavond samen met Marco Heering opnieuw de honneurs waar voor de nog altijd grieperige hoofdtrainer Jack de Gier. Hoewel Go Ahead Eagles in Terwolde de eerste seizoensnederlaag leed tegen eredivisionist FC Emmen (2-3), overheerste bij de Deventer trainer een positief gevoel.

,,Ik denk dat we het in balbezit gewoon heel goed gedaan hebben, we creëerden met name voor rust kans op kans. Ons aanvalsspel biedt veel perspectief voor dit seizoen”, aldus de assistent van De Gier. De hoofdtrainer staat vanuit het thuisfront continu in contact met zijn assistenten, zo benadrukte Maatman, maar De Gier was nog steeds niet fit genoeg om zich al weer op De Woldermarck te melden.

Kanttekeningen

Maatman maakte, naast zijn optimisme over het aanvalsspel van Go Ahead, wel wat kanttekeningen. ,,Door slecht verdedigen geven we gewoon drie goals weg. Bij de eerste tegengoal hebben we geen druk op de bal en bij de 1-2, een scrimmage, staan we weer te slapen. Maar de 2-3 na rust was nog wel het ergst. Een zachte vrije trap, waarbij de bal zo tussen alles en iedereen binnen gekopt kan worden. Dan kun je een eredivisionist nog zo goed partij bieden; dit soort fouten nekt je. Daar moeten we aan werken.”