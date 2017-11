FC Den Bosch overlegt prima balans in duels met GA Eagles

13:50 De balans tussen FC Den Bosch en Go Ahead Eagles slaat ver door in Brabants voordeel als het gaat om wedstrijden in stadion De Vliert. Van de 24 keer dat beide ploegen elkaar troffen in Den Bosch, was de thuisploeg dertien keer de sterkste.