Fraaie ongeslagen serie GA Eagles is nog geen record

RECORDJACHTGo Ahead Eagles is onder trainer Jack de Gier bezig aan een imposante serie. Na de 0-2 winst bij Telstar van zondag is de Deventer ploeg al twaalf wedstrijden ongeslagen. Genoeg voor een clubrecord is het echter nog niet.

Daarvoor moet De Gier met zijn mannen tot in het nieuwe jaar, als het bezoekje aan FC Den Bosch op zondag 19 januari achter de rug is, zonder verlies blijven. De langste ongeslagen reeks dateert immers van bijna een eeuw geleden. Terwijl Europa andere problemen het hoofd probeert te bieden zo kort na de Eerste Wereldoorlog, helpen mannen als Jan Halle, Wim Roetert en Gradus van Putten Go Ahead met hun treffers aan de oostelijke titel in 1923. Na twintig ongeslagen duels is het RCH dat in de kampioenscompetitie voor de eerste Deventer nederlaag zorgt.

Landskampioen

Het zijn de gouden jaren van Go Ahead, wat in het daaropvolgende decennium – na de titel in 1917 en 1922 - nog twee keer landskampioen wordt. In die jaren zijn lange ongeslagen reeksen van zeventien (1920/’21 en 1929/’30) , achttien (1924/’25) en negentien wedstrijden (1917/’18) wel vaker aan Go Ahead besteed.

Niehaus en Butter

Daarna duurt het dertig jaar voor een nieuwe succesreeks. Pas in 1958/’59 zijn Gerrit Niehaus en Joop Butter de blikvangers die (in de tweede divisie B) zestien duels op rij zonder verlies bleven met Go Ahead. Het betekende promotie naar de eerste divisie, waarin Go Ahead op de slotdag van de competitie in 1962 dankzij de late gelijkmaker van Henk van Brussel tegen BVV voor de veertiende maal ongeslagen blijft.

De Koning