Fraaie treffers leveren piepjong GA Eagles gelijkspel op

Go Ahead gaat na rust ten onder bij RKC en lijdt vijfde nederlaag op rij

21 april Basisdebutant Siebe Schets bezorgde Go Ahead Eagles een flitsende start in Waalwijk, met zijn eerste profdoelpunt. Maar de Deventer ploeg moest na rust alsnog zijn meerdere erkennen in RKC Waalwijk. De thuisploeg won met 2-1 in het Mandemakers Stadion en bezorgde Go Ahead daarmee de vijfde nederlaag op rij.