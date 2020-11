Frank Ross: trotse Schot op jacht naar eerherstel bij GA Eagles

Voor het eerst in 23 jaar kwalificeerde zijn moederland zich weer eens voor een eindtoernooi. Het WK in Frankrijk in 1998, het geboortejaar van Ross, was de laatste keer. ,,Schotland had het nodig dit coronajaar.’’

De aanvaller van GA Eagles grinnikt. Vrolijk als hij toch al is met de lonkende basisplaats, dinsdagavond tegen Jong AZ. ,, We zijn een trots volk en voetbal is onze passie. Dan is meer dan twintig jaar zonder een groot voetbaltoernooi lang. Steeds was het net niet en juist in dit jaar lukte het eindelijk weer. Een geweldige impuls voor Schotland, waar de coronamaatregelen veel strenger zijn dan hier in Nederland. Ze zitten daar al zes, zeven maanden in een strikte lockdown. Voetbal is dan een uitlaatklep.’’