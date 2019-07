Franse Go Ahead-spits koestert nummer 8, uit liefde

Go Ahead Eagles houdt stand in vermake­lijk potje tegen Famagusta

19 juli Go Ahead Eagles heeft zich knap staande gehouden tegen Anorthosis Famagusta, een voormalig deelnemer aan de Champions League. De Deventer ploeg speelde vrijdagavond in Terwolde met 1-1 gelijk tegen de Cyprioten, die afgelopen seizoen in de middenmoot eindigden op het hoogste niveau in eigen land.