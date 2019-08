Fries fantoom jaagt armzalig GA Eagles opnieuw in de gordijnen

De teleurstelling was groot, het bedankje aan de bijna driehonderd meegereisde fans in het uitvak plichtmatig. Hoewel niemand er echt van opkeek dat Go Ahead Eagles gisteravond weer eens met lege handen achterbleef in Leeuwarden, was de manier waarop even schrijnend als pijnlijk. Voor de twintigste keer alweer liet het kansloze GA Eagles zich afbluffen door zijn grootste fantoom in de eerste divisie. In een Friese heksenketel was het angstige elftal van trainer Jack de Gier geen moment zichzelf en was het wachten op het onvermijdelijke onheil. SC Cambuur is in eigen huis al twaalf jaar op rij ongeslagen tegen Go Ahead, maar de manier waarop Go Ahead werd vernederd deed pijn aan de ogen. Het zal de roep om (verdedigende en aanvallende) versterking wederom doen aanzwellen in Deventer.