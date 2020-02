Friezen bezorgen Yildirim en jeugd GA Eagles buikpijn

GA Eagles O17

GA Eagles O17 is hard op weg om de titelkansen in de tweede divisie A te verkwanselen. Drachtster Boys stak zaterdag een spaak tussen de voor de winterstop nog zo florissant draaiende wielen. Na de nederlaag van vorige week tegen Cambuur Leeuwarden (2-0), was het dit keer wederom een stel Friezen dat met de volle buit aan de haal ging: 3-4.

Via Milan Berenschot en Gijs Hovius koesterde GA Eagles bij rust een 2-0 voorsprong en ook in de tweede helft leek er na de 3-1 van Frank Kramer weinig aan de hand. De Drachtster veerkracht bleek, gesteund door twee benutte strafschoppen, echter enorm. Diep in de tweede helft capituleerde GA Eagles en is de spanning aan de top in de tweede divisie volledig terug.