‘Fullsupport‘ voor GA Eagles: grens 4000 seizoenkaarten nadert

Idzes moet geld kosten, GA Eagles wijst gesprek met FC Eindhoven af

3 juni De kans wordt steeds kleiner dat Jay Idzes komend seizoen voor Go Ahead Eagles speelt. De Deventer club zal financieel over de brug moeten komen wil het de 19-jarige middenvelder deze zomer nog inlijven. Idzes staat onder contract bij FC Eindhoven, dat in gesprek wil met de Deventer club om alsnog tot een overeenkomst te komen.