GA Eagles-aanvaller Stokkers kan chagrijn over reserverol bij topsportende vriendin kwijt

Go Ahead Eagles Onder-21 handhaaft zich op het nippertje

Go Ahead Eagles Onder-21 is er op de laatste speeldag van de najaarscompetitie in geslaagd zich te handhaven in Divisie 2A. De talenten van de Deventenaren bekroonden de eerder dit seizoen ingezette inhaalrace zaterdag met een bevrijdende overwinning tegen Vitesse O21: 2-0.

18 december