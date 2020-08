GA Eagles-aanvaller Van Kippersluis: ‘Drama dit. Ik had kunnen scoren’

Van Kippersluis zag een ploeterend GA Eagles dat maar schoorvoetend wat kansjes wist af te dwingen. De beste was voor Luuk Brouwers (via een Dordrecht-been naast), op de voet gevolgd door Van Kippersluis zelf. ,,De bal werd net voor me geraakt, ik miste ‘m daardoor net. Maar ik had ‘m kunnen maken…. Al met al was het te weinig. Wat speldenprikjes, meer niet. Ik ben ontevreden, ook over mezelf. Ik moet meer brengen in dit soort wedstrijden.’’