GA Eagles-aanvoerder Bas Kuipers maanden uitgeschakeld met elleboogblessure

Hoe een bal bij de overburen in de tuin leidde tot de wonderlij­ke wending van Andries Noppert

Andries Noppert (28) werd binnengehaald als reservekeeper bij Go Ahead Eagles, anderhalf jaar later zit hij in de WK-selectie van Louis van Gaal. Hoe een bal die de Fries bij de overburen in de tuin schoot - en hoogstpersoonlijk moest ophalen - leidde tot een wonderlijke wending.

19 november