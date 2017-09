GA Eagles-aanwinst Eghan heeft heilig geloof in betere toekomst

Hij groeide op in diepe armoede, verloor twee jaar geleden zijn moeder en ziet tot zijn afgrijzen dat de wereld in brand staat door het geweld in Syrië, Noord-Korea en de terreurdaden van Islamitische Staat. Shadrach Eghan schudt het hoofd. ,,Voor veel mensen is het moeilijk, maar als christen houd ik me vast aan mijn geloof in God.''

,,Daarin vind ik altijd steun, want alles in het leven gebeurt met een reden. Al is een oorlog soms maar moeilijk te bevatten.’’ De diep-gelovige Ghanees van Go Ahead Eagles, waar hij deze zomer neerstreek, is een denker die al het leed van de wereld filosofisch een plek probeert te geven in zijn hoofd. ,,Ik lees veel boeken en probeer me op alle fronten te ontwikkelen. Ja, ook als voetballer, maar er is veel meer in het leven.’’

Ghana

Shadrach Eghan heeft de geseling van het bestaan aan den lijve ondervonden. De 23-jarige middenvelder groeide op met acht oudere broers op een boerderij in Akosombo. ,,Een klein dorp, vooral bekend van de Volta-dam, waarmee een groot deel van Ghana van elektriciteit wordt voorzien’’, weet Eghan. ,,Op de boerderij moesten we elke dag vroeg op en hard werken. We waren arm, maar gelukkig. Het heeft mijn karakter getekend. Ik weet wat het is om te moeten overleven.’’

Golden Boot Academy

Tussen de tientallen jongetjes die op de zanderige vlakten van Akosombo tegen een bal trappen, bleek de kleine Eghan het grootste talent. Via het Ghanese Crystal Palace en de Golden Boot Academy belandde Eghan in Europa. ,,Ik was zestien jaar, heel jong en moest mijn familie achterlaten. Dat was zwaar, maar ik wilde slagen als voetballer. Dat is de droom van elk jongetje in Ghana. Voetbal is de grootste sport in ons land en geeft je de kans om te ontsnappen naar een beter leven. Ik ben gezegend als voetballer. Met dank aan God.’’

Moeder

Quote Ze was ziek, werd opgenomen in het ziekenhuis, maar dat mocht niet meer baten. Het heeft me diep geraakt. Niet zelden tovert Eghan de hem zo kenmerkende en aanstekelijke lach op zijn gelaat. De kleine Ghanees voelt zich rijk, al waren de laatste jaren niet gemakkelijk. Met het overlijden van zijn moeder, twee jaar geleden, als tragisch dieptepunt. ,,We waren met FC Twente in Schotland voor een oefenduel met Aberdeen. Daar hoorde ik het nieuws. Ze was ziek, werd opgenomen in het ziekenhuis, maar dat mocht niet meer baten. Het heeft me diep geraakt.’’



Hoewel voetbal slechts een flinterdunne bijzaak is, denkt Eghan met een glimlach terug aan exact een jaar daarvoor. In de Grolsch Veste scoort Eghan – amper een minuut na zijn invalbeurt – tegen Cambuur. Op de tribune zitten zijn ouders, overgekomen vanuit Ghana. ,,Voor het eerst in mijn carrière waren ze in het stadion bij een wedstrijd. Heel bijzonder. Vooral ook omdat mijn vader blind is. Hij heeft een oogziekte, die niet goed behandeld is in Ghana waardoor hij zijn volledige gezichtsvermogen is verloren. Maar met mijn moeder als zijn ogen was hij erbij die middag. Het zal altijd een van de momenten blijven die ik nooit meer vergeet.’’

Ontsnapping