GA Eagles aast in eerste oefenduel weer dubbele cijfers

Plaats van handeling is Terwolde, waar de plaatselijke vijfdeklasser – versterkt met een keur aan regionale voetballers - om 19.00 uur de eerste tegenstander is. Terwolde is traditioneel de eerste opponent in de oefencyclus. Het is een Deventer geste voor de warme ontvangst van GA Eagles in de voorbereiding op het fraaie sportpark Woldermarck. De afgelopen twee jaar eindigde het duel tussen Terwolde en GA Eagles steeds in de dubbele cijfers: 0-13 en 0-10.