GA Eagles aast nog op versterking voor vier posities

GA Eagles richt zich op een linksbuiten, een centrumspits en een aanvallende middenvelder. ,,Maar we moeten geduld hebben’’, aldus De Gier. ,,Onze financiële middelen zijn niet oneindig en we moeten daarom doordachte keuzes maken. Het duurt nog zes weken voor de competitie begint.’’

Verdediger

Het wegvallen van Gino Bosz (knieblessure) als rechter centrale verdediger is een streep door de rekening. Bosz gaat de start van de Keuken Kampioen Divisie op 9 augustus zeer waarschijnlijk niet halen. ,,Maar los daarvan wilden we er sowieso nog een centrale verdediger bij’’, aldus De Gier, die een pittig seizoen verwacht in de eerste divisie. ,,Net als afgelopen jaar is het niveau hoog. Wij hebben ongeveer de vijfde begroting en moeten zorgen dat we vanaf het begin bovenin meedoen. De nummer twee promoveert immers ook, al blijft de doelstelling een plek in de top vijf én play-offs. Een doel dat meer dan vijf ploegen hebben, dus het wordt een spannend jaar’’