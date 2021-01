GA Eagles akkoord: Van Kippersluis stapt per direct over naar Cyprus

GA Eag­les-goa­lie Gorter wederom bij beste keepers in eerste divisie

10 januari Jay Gorter is voor de tweede keer op rij genomineerd in de verkiezing ‘beste keeper van de Keuken Kampien Divisie’. De doelman van Go Ahead Eagles moest na de eerste periode de eretitel aan NAC-goalie Nick Olij laten, maar is ook na de tweede periode weer kanshebber.