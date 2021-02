GA Eagles al 27 thuisduels op rij trefzeker tegen Telstar

Hoewel de wedstrijd zaterdag wordt gespeeld in stadion Erve Asito van Heracles, is Telstar in Overijssel maar zelden in staat tot een stunt. De ploeg uit Velsen-Zuid won weliswaar de laatste editie in april 2019 (2-3), het was pas de zevende zege van Telstar op GA Eagles (in 39 duels). GA Eagles wist 22 keer te winnen en de grootste Deventer zege op Telstar stamt van vier jaar geleden: 5-0.