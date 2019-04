GA Eagles al 43 jaar trefzeker in eigen huis tegen Telstar

Telstar is in de Adelaarshorst maar zelden in staat tot een stunt. De laatste overwinning van de Noord-Hollanders dateert alweer van meer dan acht jaar geleden (1-2). Van de 38 wedstrijden in Deventer won Telstar er slechts zes. Liefst 22 keer was Go Ahead de sterkste in de afgelopen vijf decennia. Gemiddeld tekent GA Eagles voor meer dan twee doelpunten in thuiswedstrijden tegen Telstar. De laatste keer dat Go Ahead in eigen huis niet scoorde tegen de Noordzeeclub was op 3 april 1976: 0-0.

De grootste Deventer zege op Telstar stamt van vier jaar geleden: 5-0.