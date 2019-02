GA Eagles al dertien duels op rij zonder verlies tegen MVV

Go Ahead Eagles ontvangt MVV vrijwel altijd met open armen. De Maastrichter formatie stapte na 39 bezoekjes aan Deventer slechts vijf keer met de winst de bus in.

Go Ahead was in achttien wedstrijden op het gras van de Adelaarshorst de sterkste. De laatste overwinning van MVV dateert van maart 2002. Sindsdien bleef Go Ahead in eigen huis dertien duels op rij ongeslagen. Vorig seizoen won Go Ahead met 3-1 in eigen huis, nadat Sam Hendriks zijn ploeg al na zeventien seconden op voorsprong zette. Eerder dit seizoen in Maastricht wonnen de Deventenaren met 1-2.

Toch is Go Ahead gewaarschuwd. MVV is aan een aardige serie bezig en wist de laatste vijf wedstrijden allemaal om te zetten in winst. Al ruim twee maanden verloor de ploeg niet op vreemde bodem en de laatste negen uitwedstrijden was MVV trefzeker.

29 keer winst

Van alle 79 ontmoetingen in het Nederlandse betaalde voetbal won Go Ahead er 29 tegen MVV, De Maastrichtenaren waren negentien keer de winnaar, 31 keer bleef het gelijk.

Oude bekenden