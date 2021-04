GA Eagles al tien duels op rij ongeslagen tegen Helmond Sport

VOORBESCHOUWING Fysieke problemen kwellen GA Eagles, Droste ontbreekt met knieblessu­re

22 april Julliani Eersteling is morgenavond het opvallendste gezicht in de basisformatie bij Go Ahead Eagles. De 19-jarige rechtsback vervangt de wederom aan zijn knie geblesseerde Wout Droste in het elftal van trainer Kees van Wonderen, dat het opneemt tegen Jong FC Utrecht (aftrap 21.00 uur).