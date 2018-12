GA Eagles al zes duels op rij ongeslagen tegen Helmond Sport

Stegeman kiest voor Bliek als vervanger geblesseer­de Bosz

9:52 Julius Bliek vervangt vrijdagavond de geblesseerde Gino Bosz in het centrum van de verdediging bij Go Ahead Eagles. Trainer John Stegeman geeft de linkspoot de voorkeur boven de rechtsbenige Rick Ketting in het thuisduel met Helmond Sport.