GA Eagles al zeventien duels op rij trefzeker tegen Telstar

GA Eagles op rapport: Langedijk doeltreffend, Stevens belangrijk

28 oktober In de slotfase had de kersverse vader Sonny Stevens een cruciale redding in huis op de inzet van Dabney Dos Santos. Daarmee sleepte de doelman, die de hele avond weer prima op dreef was, de 2-1 zege op Jong AZ over de streep voor Go Ahead Eagles.