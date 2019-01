GA Eagles arriveert vroeger dan verwacht in luxueus Belek

BLOGGo Ahead Eagles slaat vanaf woensdag 2 januari de tenten op in Belek. In de Zuid-Turkse badplaats probeert de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie een verdere basis te leggen voor een topklassering dit seizoen. De Stentor is erbij aan de boorden van de Middellandse Zee en volgt de verrichtingen van John Stegeman en zijn troepen. Zowel op als naast het voetbalveld.

Dag 1: Woensdag 2 januari

20.30 - De selectie van GA Eagles is vroeger dan verwacht aangekomen in Belek waar het onderdak heeft gevonden in het zeer fraaie Titanic Deluxe Golf Resort, waar het woensdagavond iets voor half negen arriveerde. Trainer John Stegeman en zijn mannen stapten om 13.30 uur in Keulen in het vliegtuig om ruim drie uur later te landen in Antalya. Na een busrit van een halfuur werd het hotel bereikt, waar de ploeg de komende vijf dagen zal verblijven.

Olaf Kok is het jongste lid van de dertig man sterke ploeg. De 16-jarige spits vervangt de aan zijn hamstring geblesseerde Sjoerd Overgoor.

17.30 – Op een kleine twee kilometer van het Titanic Deluxe Golf Resort ligt het trainingscentrum waar Go Ahead de komende dagen zal trainen. In het ministadionnetje worden zondag ook de oefenwedstrijden afgewerkt. Trainer Stegeman en zijn spelers mogen zich verheugen op een strakke grasmat. Waar de straten blank staan en de weg naar het complex deels is verzakt vanwege het overtollige regenwater van de laatste dagen, is het grasveld kurkdroog. Perfecte drainage, laat de Turkse grasmeester desgevraagd weten. Donderdag om 10.30 uur traint Go Ahead voor de eerste maal.

Volledig scherm Het minstadion is eigendom van het hotel waar GA Eagles verblijft. © Dennis Arentsen

16.30 - Welkom vanuit Belek onder de rook van de Turkse miljoenenstad Antalya en aan de boorden van de Middellandse Zee. Belek is een van de belangrijkste vakantieoorden aan de Turkse Rivièra en toerisme is de voornaamste factor in de economische sector.

Maar vanaf woensdagavond ook de plaats waar Go Ahead Eagles tot en met zondag een trainingskamp belegt. Trainer John Stegeman en zijn mannen strijken om ongeveer 21.00 uur Turkse Tijd (19.00 uur in Nederland) neer in het zwaarbewolkte Belek, waar het weer niet meevalt. De temperatuurmeter tikt amper de 12 graden Celcius aan en de nodige flinke regenbuien hebben de starten deels blank gezet.