GA Eagles baadt in weelde in luxueus Titanic-Resort

Aan de boorden van de Middellandse Zee, amper een kilometer van de kustlijn, heeft Go Ahead dezer dagen de tenten opgeslagen. Dat het luxueuze Titanic-Resort – op voorspraak van teammanager Alfred Knippenberg - als uitvalsbasis werd gekozen is begrijpelijk. De vijf sterren prijken niet voor niets op de borden bij de entree, waar de grandeur als een warme deken neerdaalt op toerist en voetballer. De Knip zag al in oktober dat het goed was. Aan eten, drinken, welness en zwembaden (elf volgens Lonely Planet) geen gebrek in het kolossale bouwwerk dat zelfs een bioscoop en nachtclub herbergt. Het hotel ligt zo afgelegen dat Stegeman amper angst hoeft te hebben voor via de regenpijp aan het regime ontsnappende voetballers. ,,Maar pas op’’, lacht zaakwaarnemer Atalay Mutlu. ,,In Belek is niet veel te beleven, maar het grote Antalya is ook maar een klein halfuurtje rijden. Dat is een geweldige stad om uit te gaan.’’