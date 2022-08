GA Eagles begint eredivisie zelden denderend, 36 jaar geleden was laatste zege in seizoensopening

voorbeschouwingGo Ahead Eagles treft in eerste wedstrijd van het seizoen, zondag uit tegen AZ, niet alleen een pittige tegenstander, het vecht ook tegen de cijfers. De laatste keer dat de ploeg uit Deventer in de eredivisie de seizoensouverture won, is immers alweer 36 jaar geleden. En dan ontbreekt ook nog eens Gerrit Nauber.

Trainer René Hake had donderdag uiteraard het duel van AZ in de kwalificatie voor de Conference League met Dundee United (1-0 verlies) gezien. Wat hij dacht? ,,Nou, we moeten ons niet laten leiden door de uitslag. Het is natuurlijk niet zo dat je makkelijk van AZ wint.” Ja, want ook al ging AZ vrij knullig onderuit tegen een Schotse subtopper, de ploeg uit Alkmaar blijft een sterke tegenstander, weet Hake. ,,Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Die hebben op papier betere spelers dan Go Ahead Eagles.”

Statistieken

Bovendien zijn de statistieken niet echt in het voordeel van de Deventenaren. De laatste keer dat Go Ahead Eagles de seizoensopening in de eredivisie won, was in 1986, toen Excelsior met 1-0 werd verslagen. ,,Kortom, de hoogste tijd om daar maar een verandering in de brengen.”

Volledig scherm Gerrit Nauber staat weliswaar weer op het trainingsveld, maar de Duitse verdediger ontbreekt in de wedstrijdselectie. © Wout van Zoeren

Dat moet Go Ahead Eagles doen zonder Gerrit Nauber. Al is dat geen verrassing. De Duitse verdediger, vorig seizoen een van de steunpilaren in Deventer, stond vanwege een blessure al een groot deel van de voorbereiding langs de kant. De verwachting is dat Nauber nog zeker een paar weken buitenspel staat.

Averij

Daarnaast ontbreken Martijn Berden, Rashaan Fernandes en Jahnoah Markelo. Verder heeft een aantal jongens, onder wie Bobby Adekanye en Enric Llansana, de laatste twee weken averij opgelopen. Hake heeft goede hoop dat zij het duel met AZ halen, maar die zekerheid heeft de trainer niet.

Quote We zijn nog niet op ons best. Kan ook niet. Maar sinds het moment dat we gestart zijn, zie ik wel progressie René Hake, Trainer Go Ahead Eagles

Jeffrey de Lange is wel een zekerheidje. Ook al is Erwin Mulder een paar dagen geleden gehaald, de voormalige keeper van FC Twente staat in Alkmaar in het doel. Logisch, aldus Hake. ,,Erwin heeft nog maar anderhalve groepstraining meegemaakt. Hij zit wel bij de wedstrijdselectie.”

Progressie

Hake hoopt tegen AZ uiteraard op een goed resultaat, al weet de oefenmeester dat het geen makkelijke middag wordt. ,,Dat komt ook omdat we nog niet op ons best zijn. Kan ook niet. Maar sinds het moment dat we gestart zijn, zie ik wel progressie. Kijk alleen al hoe we verdedigen en welke keuzes we maken. Dat is goed. Dat moet nu een vervolg krijgen in de competitie.”

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Idzes, Fontán, Kuipers; Linthorst, Rommens, Willumsson, Edvardsen; Stokkers, Lidberg

Afwezig: Nauber, Berden, Markelo en Fernandes