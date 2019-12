GA Eagles begint met Edqvist aan bomvolle slotweek van 2019

,,Wedstrijden spelen is het mooiste wat er is, maar ik heb de spelers wel bewust gemaakt dat eerst Helmond komt. Pas vanaf zaterdag richten we ons op FC Twente’’, benadrukte GA Eagles-trainer Jack de Gier.

Na de uitbeurt van morgen tegen Helmond Sport wordt op vrijdag 20 december het voetbaljaar 2019 afgesloten op sportpark Zoudenbalch tegen Jong FC Utrecht. Tussendoor gaat De Gier met zijn troepen naar Enschede voor het bezoekje aan FC Twente. Voor het uitduel in de KNVB-beker hebben zich inmiddels zo’n zevenhonderd Deventer fans aangemeld. Hoewel het een wedstrijd is om likkebaardend naar uit te kijken, ook bij zijn spelersgroep, is De Gier alleen bezig met Helmond Sport. De nummer voorlaatst van de eerste divisie mag een bananenschil worden voor GA Eagles.

,,Ik merkte in de spelersgroep dat er ook al over FC Twente werd gesproken. Natuurlijk logisch, maar de focus ligt eerst op Helmond. In de competitie moeten wij voor de winterstop nog zes punten halen, vind ik. Dan zitten we lekker bij de kerstboom.’’

Edqvist

De Gier voert één wijziging door in zijn elftal wat vorige week met 1-1 gelijk speelde tegen Jong PSV. Martijn Berden is niet fit genoeg en blijft in Helmond aan de zijlijn. Hij wordt vervangen door Adrian Edqvist. De Zweedse flankspeler begint na elf invalbeurten voor de eerste keer in een competitieduel in de basisploeg van GA Eagles. In de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Almere City FC speelde Edqvist al wel een keer de volle negentig minuten.

Berden kreeg vorige maand tegen Roda JC (1-1) een tik op de enkel en heeft sindsdien last van het gewricht. De rappe aanvaller ontbrak deze week op de training en probeerde het donderdag wel. ,,Maar hij is niet fit genoeg om te spelen tegen Helmond’’, aldus De Gier, die hoopt dat Berden dinsdag tegen FC Twente weer beschikbaar is.

Oude bekenden

Waar Helmond Sport aanvoerder Ferry de Regt moet missen, wordt het treffen in Brabant wel een feest der herkenning voor GA Eagles. Jeff Stans en Orhan Dzepar behoren tot de basiskern van Helmond Sport, waar ook Givan Werkhoven vrijwel elk duel op het wedstrijdformulier prijkt. Het trio speelde vorig seizoen nog in de Adelaarshorst, maar beleeft tot dusver weinig sportief geluk in Helmond. De nummer negentien van de eerste divisie – die alleen FC Dordrecht onder zich houdt - won pas drie keer dit seizoen en krijg al veertien wedstrijden op rij een doelpunt tegen.

,,Maar we onderschatten niemand’’, stelt De Gier. ,,Het is een elftal van trainer Will Boessen, dus goed georganiseerd. Ik heb ze eerder deze week tegen Jong AZ gezien en het steekt best goed in elkaar. Alleen hebben wij meer kwaliteit, vind ik, dus moeten we drie punten pakken tegen Helmond.’’

23 Mogelijkheden tegen Jong PSV

Het duel met Jong PSV van afgelopen week, ondanks dat het slechts een gelijkspel opleverde, moet daarvoor als graadmeter dienen. ,,We creëerden 23 mogelijkheden die wedstrijd en gaven amper wat weg’’, analyseerde De Gier. ,,Ons rendement zal echter omhoog moeten.’’

En dus komt de spitsenkwestie weer om de hoek kijken. Maecky Ngombo (2 doelpunten) en Antoine Rabillard (4) zijn nog niet de doelpuntenmachines waarnaar GA Eagles zo snakt. Met een tikje jaloezie kijkt De Gier dan ook naar koploper Cambuur waar de (dure) spits Robert Muhren zijn faam met 14 doelpunten wel waar maakt. Het had GA Eagles maar zo vijf punten extra kunnen opleveren, mijmerde De Gier.