GA Eagles begint zonder Verheydt aan eerste test

Thomas Verheydt is er vrijdagavond (aftrap 19.00 uur) als basiskracht nog niet bij als Go Ahead Eagles de eerste serieuze wedstrijd van de voorbereiding afwerkt. In Terwolde is eredivisionist Excelsior te gast.

Verheydt trainde donderdag pas voor de tweede keer mee bij GA Eagles, waar hij in de dagen daarvoor vooral medische en fitheidstesten onderging. Trainer John Stegeman kiest in de punt van de aanval voor Givan Werkhoven die zich mag bewijzen. Stegeman twijfelt nog of Verheydt op de bank mag plaatsnemen tegen Excelsior. Dat hangt ook af van de fysieke gesteldheid van Maarten Pouwels die met knieklachten van het trainingsveld stapte donderdag. Een overstrekking, wist Stegeman, die over de ernst nog niets kan zeggen.

Test

,,Mooi dat we tegen Excelsior nu eindelijk echt getest gaan worden’’, oordeelde Stegeman, die donderdag een matige partij zag van zijn beoogde basisploeg. Veel balverlies en tal van slordigheden stemden de gedreven coach niet vrolijk. ,,De vermoeidheid van een zware trainingsweek was zichtbaar. Er ging veel mis het oogde slordig. Dat moet beter en zijn ook zaken die tegen amateurs vaak nog verbloemd worden. In wedstrijden als tegen Excelsior wordt er veel meer duidelijk en komen ook de pijnpunten naar boven. Dat is alleen maar goed.’’

Verhulst

Keeper Hobie Verhulst wordt vrijdag verlost van zijn gips vanwege een scheurtje in het duimbot, maar blijft tegen Excelsior aan de kant. Ook de geblesseerden Jairzinho Slijngard (enkel), Joey Groenbast (knie) en Jarno van den Bos (been) krijgen sowieso geen speelminuten van Stegeman. Giovanni Büttner is er wel weer bij. De rappe aanvaller kreeg zaterdag nog een flinke trap op de knie tegen het Sallands streekteam, maar de knieblessure is voldoende hersteld.

Stegeman begint tegen Excelsior vrijwel zeker in de volgende opstelling: Spenkelink; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Van der Venne, Bakx; Navratil, Werkhoven, Andrade.

Excelsior