GA Eagles bekert nog zonder aanwinst Ahannach tegen IJsselmeervogels

toto knvb-bekerTrainer Jack de Gier van Go Ahead Eagles kan donderdagavond in de bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels (18.30 uur) nog niet beschikken over nieuwe aanwinst Soufyan Ahannach. De eerder deze week als opvolger van Richard van der Venne gepresenteerde middenvelder is nog niet speelgerechtigd.

Ahannach is volgens De Gier fit genoeg om een wedstrijd te kunnen starten, alleen het laatste papierwerk moet nog in orde gemaakt worden. Ahannach speelde in de eerste seizoenshelft voor het Belgische Royal Union Saint-Gillis. Hij was verhuurd door Brighton & Hove Albion, waar hij zijn contract heeft afgekocht. De Gier: ,,De communicatie liep wat stroef. Ik hoop dat het zo snel mogelijk geregeld is en dat hij zondag tegen NAC wel mag spelen.’’

Op 10

Verder wilde De Gier woensdagmiddag niet al te veel kwijt over de elf namen die hij donderdag in Bunschoten de wei instuurt. Dus ook niet over de invulling van de positie ‘op 10’ van de naar RKC vertrokken Van der Venne. Al had het er op basis van de afsluitende training alle schijn van dat Alexander Bannink een goede kanshebber is. Bannink vulde die rol voor het laatst in op 22 november tegen Roda JC, toen Van der Venne was geschorst. Jay Gorter stond in de twee voorgaande bekerduels tegen Almere City en FC Twente onder de lat bij Go Ahead Eagles. De Gier wilde niet zeggen of dat tegen IJsselmeervogels weer zo is.

Vol sportpark

Elmo Lieftink hield het woensdag vooral bij looptraining. De middenvelder - en met zes doelpunten nog altijd clubtopscorer - kampt met wat lichte pijntjes en ging zondag in Den Bosch in de slotfase al uit voorzorg naar de kant. Donderdag volgt een laatste check met de fysiotherapeut. Lieftink hoopt zelf gewoon te kunnen spelen tegen IJsselmeervogels. ,,Een mooie wedstrijd op een volgepakt sportpark. Voor hun is het waarschijnlijk de wedstrijd van het jaar’’, blikte hij vooruit. ,,Wij willen natuurlijk ook graag een ronde verder komen, helemaal omdat we daarna misschien wel twee keer thuis spelen.’’

Hoogst haalbare

Mocht Go Ahead Eagles winnen van de ‘Vogels’, dan wacht in de volgende ronde een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De eredivisionist schakelde dinsdag FC Eindhoven uit. De ronde daarna is Ajax eventueel de opponent. GAE-trainer De Gier neemt het bekertoernooi dan ook uitermate serieus. ,,Vooral vanuit sportief oogpunt, al is het voor de club ook lucratief om een thuiswedstrijd te spelen. In deze fase van het toernooi moet je voor het hoogst haalbare gaan. Zelf heb ik twee bekerfinales gespeeld (met Den Bosch en NEC., red.) en het blijft bijzonder.’’

Favoriet