GA Eagles bekert op dinsdag 17 december tegen FC Twente

Corboz van held tot schlemiel in 180 tellen bij GA Eagles

2 november In een meeslepend voetbalgevecht nam Maël Corboz Go Ahead Eagles vrijdagavond bij hand tegen NAC. De Amerikaanse middenvelder scoorde, kreeg Breda even stil, maar veroorzaakte drie minuten later ook de strafschop die de Brabanders meer gaf dan waar het recht op had: 1-1.