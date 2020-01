GA Eagles bekert op donderdag 13 februari tegen FC Utrecht

Er wordt die donderdag om 18.30 of 20.45 uur afgetrapt in stadion Adelaarshorst. Het aanvangstijdstip is onzeker en hangt af van de uitkomst van de bij een 1-1 stand gestaakte wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord.

Bij winst van de Limburgers speelt GA Eagles om 20.45 uur (en wordt Heerenveen-Fortuna Sittard op dinsdag 11 februari gespeeld). Gaat Feyenoord door naar de laatste acht dan is half zeven de aftrap in Deventer (en speelt Feyenoord om 20.45 uur in Heerenveen).