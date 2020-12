GA Eagles bekert op donderdag tegen VVV, wijzigingen in programma eerste divisie

Jarchinio Antonia wil oude club pijn doen in beker: ‘Verliezen van GA Eagles zou smetje zijn’

17 december Hij is international van Curaçao, was voetbalheld op Cyprus, maar nog steeds dwalen de gedachten van Jarchinio Antonia regelmatig af naar Deventer. Naar Go Ahead Eagles, zijn oude voetballiefde. ,,Met de promotie van 2013 als hoogtepunt. Bij Go Ahead ben ik de voetballer geworden die ik nu ben’’, zegt Antonia. Vanavond staat de 29-jarige vleugelflitser met Cambuur tegenover GA Eagles in het KNVB-bekertoernooi. ,,Ja, wij zijn favoriet.’’