GA Eagles bekert op maandagavond tegen NAC Breda; Staphorst en PEC Zwolle op woensdag

UPDATE GA Eagles heeft Mulenga bijna binnen, Çolak in de herkansing

6 oktober Halil Çolak gaat in de herkansing bij Go Ahead Eagles. De 32-jarige flankspeler uit Deventer heeft zich dinsdag weer als proefspeler gemeld op het trainingsveld bij de eerstedivisionist, waar het op de slotdag van de Nederlandse transfermarkt - zoals verwacht - rustig bleef. Al tekent Jacob Mulenga vrijwel zeker woensdag alsnog zijn contract in Deventer.