GA Eagles bekert op woensdagavond bij Almere City

De aftrap van het treffen in het Yanmar Stadion in Almere is woensdagavond om 20.00 uur. Voor GA Eagles is het treffen met Almere City een weerzien met oude bekenden. De aanvallers Bradley van Hoeven speelde vorig seizoen een belangrijke rol in het promotiejaar van de Deventenaren, terwijl Maarten Pouwels de jaren daarvoor onder contract stond bij GA Eagles. Het duo speelt nu in de eerste divisie met Almere City, waar Dalfsenaar Gertjan Verbeek trainer is.