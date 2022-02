GA Eagles beleeft heerlijke bekeravond en gaat voor de zesde keer in de geschiedenis naar halve finale

,,In vier dagen ziet de wereld er even totaal anders uit. Gefrustreerd na Groningen en nu in de halve finale van de beker. Geweldig’’, straalde Luuk Brouwers. ,,Het was een heerlijke pot. We hebben NEC de les gelezen en volledig onder druk gezet. Ze hadden in grote delen van de wedstrijd geen idee wat ze moesten doen. Maar in het eerste kwartier had de wedstrijd ook anders kunnen lopen.’’