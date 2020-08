GA Eagles betreurt onnodige lege plekken in stadion tegen Telstar

Late afmeldingen

Hoewel GA Eagles nog geen exacte aantallen kan overleggen, stokt de teller naar schatting rond de duizend supporters op de publiekstribunes. Op de wedstrijddag zelf kreeg GA Eagles nog eens ‘tachtig à negentig’ annuleringen te verwerken, bevestigt algemeen directeur Jan Willem van Dop. Te laat om nog vervangers aan te wijzen. ,,Daar gaan we fans wel op attenderen. Er waren genoeg mensen die nog naar deze wedstrijd wilden komen, maar nu noodgedwongen niet aanwezig waren. Deze oefenwedstrijd was een cadeautje. Volgende maand begint de competitie en is de vraag naar tickets nog vele malen groter. Dan kan dit niet meer.’’

Mondkapjes

Over het verloop van de wedstrijd en de veiligheidsaspecten was Van Dop - die maandag met zijn veiligheidsfunctionarissen een evaluatie had - wel uiterst content. Vooral de gereguleerde in- en uitstroom van supporters uit het stadion was op voorhand een lastig vraagstuk, maar pakte uiteindelijk naar behoren uit.

Ook de mondkapjes vormden zondag slechts sporadisch een punt van discussie rond de Adelaarshorst. Lang niet alle profclubs in Nederland hebben immers die verplichting ingesteld in hun stadion. ,,Mondkapjes zijn een eigen besluit van GA Eagles. We hebben met z’n allen een verantwoordelijkheid voor onze gezondheid. Mooi dat vrijwel iedereen daar tegen Telstar van doordrongen was.’’