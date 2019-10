GA Eagles bevrijdt zichzelf van juk met zege op Volendam

Vrolijke voetballers op de natte grasmat, gearmd zoekend naar de warmte en het contact met de eigen aanhang. Het zorgde voor een schril contrast met twee weken geleden toen GA Eagles na het karige gelijkspel tegen Jong AZ (1-1) mocht zwaaien naar haast uitgestorven tribunes. Dit keer was alles anders. Het open doekje was een welverdiende beloning voor het getergde GA Eagles, dat met de vierde driepunter van het seizoen de aansluiting behoudt met de subtop in de Keuken Kampioen Divisie.

,,Deze wedstrijd moesten we gewoon winnen’’, vond Elmo Lieftink, niet voor het eerst een van de beste spelers op het veld. In een moeizame fase voor rust was het Lieftink die met zijn derde seizoenstreffer – een rake kopbal na een hoekschop van Richard van der Venne – GA Eagles op het juiste spoor zette. ,,We hadden het lastig, maar na dat doelpunt kregen we controle over de wedstrijd.’’