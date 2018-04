GA Eagles bijt vooral in de Adelaarshorst van zich af tegen FC Den Bosch

Niet dat het zaterdag nog heel veel uitmaakt in het treffen tussen de twee clubs, die beide al zijn uitgespeeld in de Jupiler League. Toch stapte GA Eagles sinds 2007 zes keer met een resultaat de kleedkamer in. FC Den Bosch won in 24 ontmoetingen in de Adelaarshorst acht keer, GA Eagles was elf keer baas in eigen huis.

In Brabant slaat de balans de andere kant op: 14 Bossche zeges om 5 voor GA Eagles. Eerder dit seizoen gingen de Deventenaren roemloos met 3-0 ten onder en leidden daarmee het ontslag in van trainer Leon Vlemmings.