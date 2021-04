GA Eagles blaast strijd om plek drie nieuw leven in met zege op Almere City

wedstrijdverslagMet een even verdiende als ruime zege op Almere City nam Go Ahead Eagles zaterdag revanche voor het verlies tegen De Graafschap. De 3-0 in Deventer maakt dat de ploeg van Kees van Wonderen nog volop meedoet voor plek drie in de Keuken Kampioen Divisie. En Jay Gorter vierde een eigen feestje.

Captain Jeroen Veldmate speelt voorlopig niet vanwege zijn knieblessure, wat voor ‘vaste stand-in’ Justin Bakker weer eens een basisplaats betekende bij GA Eagles. Bradly van Hoeven verscheen ook aan de aftrap in het elftal van trainer Kees van Wonderen, waar Antoine Rabillard en Zakaria Eddachouri vanwege corona nog steeds ontbraken.

In tegenstelling tot het ‘schaakspel’ in de eerste helft in Doetinchem, speelde GA Eagles tegen Almere City direct een paar goede kansen bijeen. Niks afwachten, gewoon op jacht naar een doelpunt om te zorgen dat die minieme kans om nog tweede te worden in leven zou blijven.

Fraaie aanval

Het leverde Jacob Mulenga vlot twee grote kansen op, waarbij de paal Almere City nog de helpende hand bood. Na twintig minuten moesten de bezoekers capituleren; de bal belandde na een schitterende opening van Luuk Brouwers bij Martijn Berden en de spits van GA Eagles rondde ook fraai af voor de 1-0.

De eerste helft was sowieso leuk om naar te kijken. Beide teams wilden aanvallen en spektakel was er genoeg. Martijn Berden had de 2-0 op zijn schoen (schot naast) en aan de andere kant werd oud-Eagle Thomas Verheydt keer op keer in stelling gebracht. Zijn kopballen misten echter de juiste richting.

Deel twee was nog maar net begonnen of Boyd Lucassen had uit een vrije trap de tweede Deventer treffer al bijna achter keeper Michael Woud gemikt. Verheydt gleed een bal voorlangs. Het bleef dus amusant in Deventer.

Kalmpjes

De kaarten vielen in het voordeel van GA Eagles, dat na een overtreding van Thibaut Lesquoy op Giannis Botos een strafschop kreeg van arbiter Nijhuis. Sam Beukema benutte die koeltjes: 2-0. De thuisploeg kon het duel daarna vrij kalmpjes uitspelen. Invaller Sam Hendriks zorgde vlak voor tijd voor het slotakkoord met de 3-0, op aangeven van Luuk Brouwers.

Voor doelman Jay Gorter betekende zijn 23ste clean sheet een evenaring van het record van Tonny van Leeuwen uit het seizoen 1970/71. Een gouden randje op een avond waarbij GA Eagles de nummers drie en vier – NAC en Almere – tot op twee punten naderde. Het gaatje naar plek twee is nu vijf punten, maar De Graafschap komt later deze speelronde nog in actie.

Het resultaat in Deventer betekende ook dat de promotie van koploper Cambuur naar de eredivisie definitief is. Almere had nog een kleine theoretische kans om de Friezen op de ranglijst te passeren, maar had daarvoor moeten winnen van GA Eagles.

Go Ahead Eagles – Almere City 3-0 (1-0). FC. 20. Martijn Berden 1-0, 64. Sam Beukema (strafschop), 87. Sam Hendriks 3-0. Scheidsrechter: Nijhuis. Gele kaart: Hammouti (Almere City)

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Bakker, Kuipers (88. Abdat); Lucassen, Brouwers, Botos (82. Idzes); Berden (83. Eersteling), Mulenga (77. Hendriks), Van Hoeven.

