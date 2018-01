GA Eagles blijft loeren naar potentiële versterkingen

Werkhoven

Aanvaller Givan Werkhoven meldde zich vanochtend alweer kort op het trainingsveld, apart van de groep. Hij ontbrak gisteren vanwege een snee in zijn onderarm. Die had hij opgelopen doordat er glas in zijn arm was beland met een avondje stappen. Niet door een ongelukje met werkzaamheden naast Go Ahead dus, zoals Van Staa gisteren veronderstelde.