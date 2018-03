GA Eagles blijft na 3-1 zege tegen Helmond Sport op koers play-offs

Go Ahead Eagles houdt aanspraak op de laatste periode in de Jupiler League. De ploeg van trainer Jan van Staa was na een spectaculaire tweede helft met dank aan invaller Givan Werkhoven met 3-1 te sterk voor Helmond Sport.

Het duurde even tot de tegenstander van Go Ahead Eagles de Adelaarshorst vrijdagavond vond. ‘Problemen met de turbo’, luidde de uitleg van Helmond Sport over de gestrande bus op de autobaan, waardoor de Brabanders laat en met een lege maag arriveerden in Deventer. Ondanks de dramatische voorbereiding van Helmond Sport, duurde het ook even tot Go Ahead de turboknop vond. Joey Suk stichtte het eerste gevaar door voorlangs te schieten.

Go Ahead Eagles trapte na een saai eerste half uur het gaspedaal serieus in. Na een goede steekbal van Jeff Stans zag Aaron Nemane, die verrassend de voorkeur kreeg boven Givan Werkhoven, zijn lage voorzet zo verwerkt worden door Helmond-keeper Stijn van Gassel dat de inlopende Suk koppend alsnog de openingstreffer kon produceren: 1-0. In het restant van de eerste helft kreeg Bruno Andrade nog twee schietkansen. Zijn pogingen, en ook die aan de overkant van Grad Damen leverden geen treffer op.

Nemane liet de kans na de wedstrijd meteen na de pauze te beslissen. De huurling van Manchester City kon alleen op het vijandelijk doel af maar verspeelde onderweg klungelig de bal. De balbehandeling van Andrade halverwege de tweede helft was fijner, maar de linksbuiten vuurde de bal rakelings naast. Even later leek Go Ahead alsnog op rozen te zitten toen Helmond-captain Stephen Warmolts de doorgebroken Nemane ondersteboven gleed en van scheidsrechter Blank de rode kaart ontving.

Ondanks de numerieke meerderheid slaagde Go Ahead erin de voorsprong te verspelen. Eerst schepte Stans de overgebleven vrije trap laconiek over het doel. Na de doeltrap van Van Gassel en geschutter in de defensie van de thuisclub, hielp de net ingevallen Furhgill Zeldenrust met een getoucheerd schot langszij: 1-1.

Onnodig en heel duur puntverlies leek daarop in de maak, maar invaller Givan Werkhoven bracht de sfeervolle Adelaarshorst in extase door de buit in de slotfase met twee goals alsnog binnen te hengelen. Tien minuten voor tijd was de vervanger van Nemane in twee instanties trefzeker. In blessuretijd trof hij in één keer doel met een harde pegel toen hij de bal met dank aan Sam Hendriks voor de voeten kreeg. Daardoor blijft Go Ahead met zeven punten uit drie wedstrijd volop meedoen in de strijd op de vierde periodetitel.

Go Ahead Eagles – Helmond Sport 3-1 (1-0)

33. Suk 1-0, 69. Zeldenrust 1-1, 82. Werkhoven 2-1, 90. Werkhoven 3-1

Opstelling Go Ahead Eagles: Stevens; Buwalda, Ketting, Schenk, Hettinga (76. Langedijk); Stans, Suk, Overgoor; Nemane (76. Werkhoven), Hendriks, Andrade.

Gele kaarten: Overgoor (Go Ahead Eagles), Braber, Janzen (Helmond Sport)

Rode kaart: Warmolts (Helmond Sport)