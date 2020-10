GA Eagles blijkt hardleers op transfermarkt: Exodus van spelers brengt fundament en sportieve ambities in gevaar

Go Ahead Eagles staat aan de vooravond van een even volle als cruciale week. Drie wedstrijden in acht dagen – te beginnen vanmiddag in Maastricht - bepalen de sfeer en vormen het kompas die het elftal van trainer Kees van Wonderen nog voor het einde van oktober uit een najaarsdepressie moet houden. De zwakke competitiestart doet het ergste vrezen voor GA Eagles, waar een naïeve ploeg onrust uitstraalt en de noodverbanden alweer zijn aangelegd. Want opleiden en ontwikkelen mogen dan belangrijke pijlers zijn onder clubbaas Alex Kroes, onvermogen op de transfermarkt blijft GA Eagles achtervolgen. Ook na bijna drie jaar Paul Bosvelt aan het technisch roer. Het is misschien maar goed dat er door corona momenteel geen publiek welkom is in de Adelaarshorst, hoon blijft de dolende selectie en clubleiding bespaard. De huidige zeventiende plaats is een ‘grote’ eerstedivisieclub als GA Eagles onwaardig en schaadt het imago van de cultclub.