GA Eagles bouwt aan aardige reeks tegen Volendam

Go Ahead Eagles gaat vrijdag in de vierde wedstrijd van het seizoen op zoek naar de eerste zege. Gezien de recente geschiedenis moet dat de troepen van trainer Leon Vlemmings in de eigen Adelaarshorst tegen Volendam kunnen lukken.

Go Ahead stapte na de laatste vier thuiswedstrijden tegen Volendam als winnaar van het veld en boekte in januari 2012 met 5-0 de grootste zege ooit. Tegen de Noord-Hollandse formatie, die in 2008 voor de laatste keer wist te winnen in Deventer, is GA Eagles al vijf thuisduels op rij ongeslagen.