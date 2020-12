GA Eagles breekt contract supertalent open: Gorter verlengt tot 2024

,,Ik ben nog niet uitgeleerd hier‘’, zegt Gorter over zijn besluit. ,,We zijn met de club bezig aan een proces en ik voel me op mijn plek hier. De ambities van de club spreken me aan en we willen promoveren. Daarom heb ik verlengd voor een langere periode. Ik ben blij met de club en dankbaar.‘’

Doorbraak

De doelman beleeft dit coronajaar zijn doorbraak en is de revelatie van dit seizoen bij GA Eagles. Gorter maakte vorig jaar in de KNVB-beker tegen Almere City al zijn debuut voor GA Eagles, waar hij eerder dit jaar een dieptepunt beleefde met een disciplinaire sanctie en uit de selectie werd gezet. Het was een wijze les voor de oud-goalie van AFC, Ajax en AZ en heeft hem gevormd.

Dit seizoen onder trainer Kees van Wonderen is hij de onbetwiste eerste doelman. In zijn debuutjaar in het betaalde voetbal maakt Gorter tot dusver een sterke indruk met zijn sterke reflexen en bravoure onder de lat. Hij is de minst gepasseerde goalie in de eerste divisie. Ook donderdagavond in de KNVB-beker tegen Cambuur hield Gorter GA Eagles overeind met twee cruciale reddingen in de slotfase.